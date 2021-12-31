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    В канун Нового года полиция Алматинской области обратилась к жителям

    31 Декабря 2021, 16:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь более 2500 полицейских Алматинской области будут охранять покой граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Традиционно в новогоднюю ночь полиция по всей области будет работать в усиленном составе.

    Как отметили в департаменте полиции Алматинской области, в праздничные дни в помощи оперативных служб всегда нуждается большое количество граждан, так как,в эти дни, значительно больше употребляется спиртных напитков, а это в свою очередь выливается в конфликты, несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия.

    В полиции региона призвали всех проявить отзывчивость и заботу по отношению к окружающим.

    «Если у соседей слышны звуки, указывающие на чью-то агрессию, пьяный знакомый хочет сесть за руль или вы заметите человека в беспомощном состоянии, звоните на номер 112. Помогите! Этот благородный, человеческий поступок может предотвратить беду и спасти жизнь не одного человека. Зимние дорожные условия характерны своими сложностями в виде скользкой дороги, заносов и ограничения видимости. Они требуют от водителей особенной внимательности. Перед поездкой хорошо всё продумайте, возьмите с собой лопаты, средства буксировки, тёплую одежду, очистите транспорт от снега и льда, не спешите, соблюдайте скоростной режим. Прежде чем совершить обгон, гарантированно убедитесь в его безопасности. В новогоднюю ночь и 1 января в увеселительных учреждениях сроки ограничений продляются, но, несмотря на это, нельзя забывать, что вирус никуда не исчез, поэтому всем гражданам следует придерживаться действующих ограничений. Желаем всем безопасных новогодних праздников и хорошего Нового года»,- призвали в ДП Алматинской области.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Борьба с преступностью Безопасность
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