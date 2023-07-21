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    В Канаде ребенок с психзаболеванием может получить право на эвтаназию – фейк

    21 Июля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Telegram рассылается сообщение о том, что в Канаде предлагают легализовать подростковую эвтаназию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Ребенок с 12 лет якобы самостоятельно, даже без согласия родителей, может решить умереть с медицинской помощью. Также в сообщении описывается, что с 2023 года, согласно законопроекту C-7 Уголовного кодекса, право на эвтаназию могут получить не только тяжелобольные люди, но и пациенты с психическими заболеваниями.

    Пользователи социальных сетей обеспокоены, что в связи с импульсивным переходным возрастом и депрессией могут погибнуть здоровые дети.

    На самом деле сообщение про подростковую эвтаназию и смерть с медицинской помощью из-за психического заболевания — неправда. Ниже разбираем, в чем суть законопроекта C-7 Уголовного кодекса.

    Эвтаназия в Канаде была легализована еще в 2016 году. В 2019 году в закон были внесены изменения, а в 2020-2021 годах был принят новый законопроект C-7, по которому регулируется оказание медицинской помощи умирающим. По законодательству страны право на эвтаназию может получить только человек, достигший 18-летия и старше. И соответственно, согласие или разрешение родителей в этом случае не требуется, поскольку человек является совершеннолетним.

    Тем не менее в Канаде действительно был прецедент, когда мать 4-летнего ребенка просила право на эвтаназию для своего тяжелобольного сына. Однако это прошение не было одобрено.

    В любом случае на данный момент на рассмотрении нет ни нового законопроекта, ни поправок для C-7, которые разрешали бы эвтаназию для несовершеннолетних, тем более без согласия родителей. Таким образом, не существует достоверных данных о том, что в Канаде планируют легализовать подростковую эвтаназию.

    Кроме того, по действующему законодательству психическое заболевание «как единственное основное заболевание» никому не дает право на эвтаназию. Поскольку довольно сложно в этом случае выяснить, насколько обдуманное решение способен принять человек с расстройством психики.

    Закон обозначает критерии, по которым врачи определяют приемлемость эвтаназии. К ним относятся:

    — наличие тяжелого и неизлечимого заболевания, болезни или инвалидности;

    — необратимое снижение дееспособности;

    — переживание физических и психологических страданий, связанных с заболеванием;

    — естественная смерть разумно предсказуема.

    Только по всем этим критериям в совокупности два независимых друг от друга эксперта могут дать разрешение. В ситуации, когда один из факторов не отвечает требованиям, право на эвтаназию не одобряется.

    Таким образом, распространяемое сообщение является ложным.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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