В Канаде потерпел крушение самолет, погибли 6 человек

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате крушения небольшого самолета в горах в Канаде погибли по меньшей мере 6 человек, сообщает телеканал CBC.На борту самолета находились пять пассажиров и пилот. Все находившиеся на борту погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, самолет вылетел из аэропорта вблизи города Калгари около 21:00 в пятницу по местному времени. Около 01:00 поступило сообщение о том, что самолет пропал без вести.

Совет по безопасности на транспорте Канады расследует происшествие.