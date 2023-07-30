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    В Канаде потерпел крушение самолет, погибли 6 человек

    30 Июля 2023, 16:45

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате крушения небольшого самолета в горах в Канаде погибли по меньшей мере 6 человек, сообщает телеканал CBC.На борту самолета находились пять пассажиров и пилот. Все находившиеся на борту погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Согласно информации, самолет вылетел из аэропорта вблизи города Калгари около 21:00 в пятницу по местному времени. Около 01:00 поступило сообщение о том, что самолет пропал без вести.

    Совет по безопасности на транспорте Канады расследует происшествие.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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