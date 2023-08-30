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    В Канаде обнаружен первый случай сильно мутировавшего варианта коронавируса BA.2.86

    30 Августа 2023, 15:00

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - В Канаде выявлен первый случай заражения сильно мутировавшим вариантом омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2.86 у жителя Британской Колумбии, который в последнее время не выезжал за пределы провинции, сообщили во вторник власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    По словам представителей власти, появление BA.2.86 в Канаде и в провинции не было неожиданностью, так как COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, и вирус продолжает адаптироваться.

    Вариант BA.2.86, впервые обнаруженный в Дании в прошлом месяце, несет более 35 мутаций в ключевых частях вируса, по сравнению с XBB.1.5, доминирующим вариантом коронавируса на протяжении большего периода 2023 года. В США, Швейцарии и Израиле также были зарегистрированы случаи заражения новым штаммом вируса.

    Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили на прошлой неделе, что вариант BA.2.86 способен вызывать инфекцию у людей, которые ранее переболели COVID-19 или получили вакцины.

    Ученые заявили, BA.2.86 находится под наблюдением, но маловероятно, что новый вариант вызовет тяжелое течение заболевания и большое количество смертей, учитывая иммунную защиту, созданную во всем мире в результате вакцинации и предшествующей инфекции.

    Органы здравоохранения Канады отметили рост числа случаев заражения COVID в последние недели.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости Здоровье Канада
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