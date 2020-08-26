В какой период сложно выявить наличие коронавируса в организме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько чувствительны ПЦР-тесты на коронавирус, и в какой период сложно выявить наличие вируса в организме, пояснила заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений Диляра Гриценко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Много говорилось о том, что тестирование низкочувствительное. Метод ПЦР используется не только для обнаружения коронавирусной инфекции, но и также для обнаружения ВИЧ, вирусных гепатитов. С помощью данных тестов делают постановку на учет больных, определяют вирусную нагрузку», - рассказала заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений в ходе онлайн-обсуждения на площадки АО «Фонд науки».

По словам эксперта, также имеет значение то, в какой период обращаются люди с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«К примеру, в инкубационный период (вирус - прим. автора) достаточно сложно определить. Когда длится инкубационный период с 5 до 14 дней, в это время происходит активное размножение вируса до появления симптомов. После симптомов на пятый, шестой день вирусная нагрузка начинает снижаться. Но многие люди с пневмонией и вирусной этиологией обращались и говорили, что у них не обнаружили коронавирус, но тем не менее все симптомы похожи на коронавирусную инфекцию. К сожалению, на этот момент снижается вирусная нагрузка и начинает подключаться бактериальная. В данном случае сложно обнаружить», - пояснила Диляра Гриценко.

Также, как она отмечает, неточное выявление вируса не зависит малочувствительности для обнаружения тест-системы. Вопрос состоит в том, как нужно правильно проводить диагностику, считает спикер.

«Существуют также методы тест-систем, тест-полоски, экспресс-тесты на антитела. В послесимптомный период, через четыре недели, нагрузка антител, наличие антител к коронавирусу снижаются. К тому же все тест-системы закуплены, и какие антигены используются к антителам? Эти антигены в общем не были произведены в нашей стране. К сожалению, с вирусными инфекциями всё намного сложнее, нежели с бактериальными, и диагностика их сложнее, потому что вирусы очень быстро мутируют», - отметила Д. Гриценко.



