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    В каком случае санитарная служба города проведет дезинфекцию в доме

    24 Июля 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова объяснила, в каких случаях жильцы проводят дезинфекцию, в каких случаях это сделает санитарная служба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в Службе коммуникаций города Астаны озвучили обращение жительницы города по поводу проведения обработки против насекомых и грызунов санитарной службой. Однако, как стало известно, санитарная служба города отказала ей в проведении дезинфекции. Сархат Бейсенова объяснила, в каких случаях жильцы проводят обработку сами, а в каких случаях это сделает санитарная служба.

    «Если обнаружили насекомых и грызунов у себя дома, то жители должны проводить данную обработку за счет своих средств. Если насекомые или грызуны обнаружены на территории общедомовых помещениях, на этаже, в подвале, на территории жилого комплекса, то обработку от насекомых и грызунов должны проводить ОСИ, КСК, ТОО, то есть, обслуживающая компания дома. Это четко определено статьей 107 Кодекса «О здоровье и системе здравоохранения», где говорится, что дератизационные, дезинфекционные мероприятия проводятся за их счет. Поэтому мы всегда пишем при обращении, что нужно провести обработку самим или обратиться в обслуживающую организацию», - прокомментировала главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова.

    Санитарная служба будет проводить обработку в том случае, если будет зарегистрировано инфекционное заболевание по эпидпоказаниям.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Здравоохранение Жилье
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