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      Улытауская область

    В каком регионе республики наименьшая численность населения

    16 Мая 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также трех городов республиканского значения превышает 1 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    По численности населения лидирует город Алматы, где проживает 2 175 096 человек. В региональном разрезе самая маленькая численность населения в Улытауской области – 221 тысяча человек. Статистические показатели по регионам можно посмотреть по ссылке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Регионы Улытауская область
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