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    В каком регионе Казахстана проживает больше всего мужчин

    6 Мая 2023, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На начало 2023 года численность населения Казахстана составила 19 млн 766 тысяч человек, из которых 9 млн 647 тысяч – мужчины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    В возрасте 0-14 лет – 3 млн мальчиков, численность мужчин в возрасте от 15 до 62 лет – 5 млн 876 тысяч, а от 63 года и выше – 767 тысяч.

    Наибольшая численность мужчин в разрезе областей в Туркестанской области – 1 млн 79 тысяч, наименьшая в Улытауской области – 108 тысяч.

    Что касается занятости, то большинство мужчин трудится в отрасли промышленности – 16,8%, 14% - в сфере оптовой и розничной торговли, авторемонта, еще 14% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

    Ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 70,2 лет. Средний возраст – 30,5 лет. Средний возраст вступления в брак – 28 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Статистика Регионы Общество
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