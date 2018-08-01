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В каком размере получат компенсацию пассажиры задержанных поездов

1 Августа 2018 12:26 228
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В каком размере получат компенсацию пассажиры задержанных поездов

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирам задержанных из-за схода вагонов в Жамбылской области, частично восстановят стоимость билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным Министерством по инвестициям и развитию РК,  каждому пассажиру положено возмещение 3-х процентов от стоимости билета за каждый час простоя, не превышая стоимости билета», - сказал на брифинге в КТЖ генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Арман Султанов.

В целом, простаивать на путях были вынуждены 3,2 тысячи человек. По словам Султанова, обратившихся за компенсацией на данный момент нет.

«Чтобы получить компенсацию, нужно обратится в билетную кассу и потребовать возмещения. Именно в кассу АО КТЖ.

Напомним, 31 июля произошел сход вагонов грузового состава (№2009 на участке Мойынты - Шыганак, перегона Кашкентениз - Жастар). В результате вынужденного затора на станции Сарышаган задержали движение 5ти пассажирских поездов.

Для пассажиров задержанных в пути поездов было организовано горячее питание, а также дежурили машины скорой медицинской помощи и пожарной безопасности.  В итоге пассажирские поезда тронулись лишь в 22:17 по Астанинскому времени.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, Транспорт, КТЖ,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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