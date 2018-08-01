В каком размере получат компенсацию пассажиры задержанных поездов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирам задержанных из-за схода вагонов в Жамбылской области, частично восстановят стоимость билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным Министерством по инвестициям и развитию РК, каждому пассажиру положено возмещение 3-х процентов от стоимости билета за каждый час простоя, не превышая стоимости билета», - сказал на брифинге в КТЖ генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Арман Султанов.



В целом, простаивать на путях были вынуждены 3,2 тысячи человек. По словам Султанова, обратившихся за компенсацией на данный момент нет.



«Чтобы получить компенсацию, нужно обратится в билетную кассу и потребовать возмещения. Именно в кассу АО КТЖ.



Напомним, 31 июля произошел сход вагонов грузового состава (№2009 на участке Мойынты - Шыганак, перегона Кашкентениз - Жастар). В результате вынужденного затора на станции Сарышаган задержали движение 5ти пассажирских поездов.



Для пассажиров задержанных в пути поездов было организовано горячее питание, а также дежурили машины скорой медицинской помощи и пожарной безопасности. В итоге пассажирские поезда тронулись лишь в 22:17 по Астанинскому времени.