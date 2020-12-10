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    В каком порядке будут расположены партии в избирательных бюллетенях

    10 Декабря 2020, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии РК провели жеребьевку по очередности расположения наименований политических партий в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Процедура жеребьевки была проведена открыто и сопровождалась онлайн-трансляцией.

    Номера с 1 по 5 были помещены в конверты и перемешаны, после представители каждой партии по очереди выходили, выбирали конверты и вынимали номера.

    По результатам жеребьевки первый номер достался Народной партии Казахстана, второй - партии «Нур Отан», третий номер достался партии «Ауыл», четвертый - партии «Ак жол» и пятый - партии «Адал».

    В таком порядке будут размещены наименования партий на избирательных бюллетенях на предстоящих выборах депутатов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Политические партии Выборы-2021
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