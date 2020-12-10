В каком порядке будут расположены партии в избирательных бюллетенях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии РК провели жеребьевку по очередности расположения наименований политических партий в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процедура жеребьевки была проведена открыто и сопровождалась онлайн-трансляцией.

Номера с 1 по 5 были помещены в конверты и перемешаны, после представители каждой партии по очереди выходили, выбирали конверты и вынимали номера.

По результатам жеребьевки первый номер достался Народной партии Казахстана, второй - партии «Нур Отан», третий номер достался партии «Ауыл», четвертый - партии «Ак жол» и пятый - партии «Адал».

В таком порядке будут размещены наименования партий на избирательных бюллетенях на предстоящих выборах депутатов.