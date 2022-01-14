В каком объеме Национальный банк РК провел валютные интервенции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах Национального банка РК по стабилизации ситуации на денежном и валютном рынках в условиях введения чрезвычайного положения в стране рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный банк предпринял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка», - отмечает Алия Молдабекова.

Во-первых, как отметила заместитель председателя Нацбанка РК, начиная с 7 января были поэтапно восстановлены основные банковские сервисы для населения.

Во-вторых, с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный Банк возобновил ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности. В целях предупреждения рисков ликвидности банковского сектора Национальный банк приступил к предоставлению ликвидности на рынке репо и своп на более длительные сроки: 7, 30 и 90 дней.

Кроме того, по мере стабилизации ситуации проводится работа по бесперебойному подкреплению рынка наличной иностранной и национальной валютой.

В-третьих, с 12 января были запущены торги на валютном рынке. Национальный банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов.

«Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности, на фоне произошедших беспрецедентных событий, проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге», - пояснила Алия Молдабекова.

Спикер добавила, что с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту, как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.

«Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге, число продавцов валюты было резко ограничено. В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный Банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% до 433,67. На текущий момент функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме», - заверила Алия Молдабекова.