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    В каком госоргане подтверждено наибольшее количество коррупционных правонарушений

    9 Апреля 2021, 16:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О каких коррупционных фактах чаще всего сообщают казахстанцы? Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Территориальными органами антикоррупционной службы поощрены 396 граждан на общую сумму 58,9 млн тенге. В 2019 году – 214 лиц на 31,8 млн тенге, в 2020 году – 182 лица на сумму 27,1 млн тенге. Из поощренных в 2020 году 122 лица сообщили о совершении тяжких преступлений. По делам средней тяжести поощрены 55, небольшой – 2, три лица поощрены за сообщения об административных правонарушениях», - сообщил следователь по особо важным делам.

    По его словам, в основном граждане сообщают о фактах взяточничества, получения взятки, посредничества, хишения. Еще пять фактов подтвердились по злоупотреблению должностными лицами их полномочиями.

    «При этом наибольшее количество подтвержденных сообщений приходится на органы внутренних дел – 50 сообщений. Акиматы и структурные подразделения – также 50. В отношении лиц, давших взятки – около15. Наибольшая результативность по поощрению граждан отмечается в некоторых подразделениях республики», - отметил Данияр Бигайдаров.

    Он проинформировал о том, что в текущем году из бюджета выделено 33,9 млн тенге на поощрение 213 лиц. Территориальными департаментами поощрено 40 лиц на сумму 6,4 млн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Другие государственные органы Общество
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