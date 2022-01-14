В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории 14 регионов Казахстана, в том числе в Карагандинской области, отменен критический «красный» уровень террористической опасности. Однако, в одном городе региона все еще сохранился данный уровень, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об окончании проведения антитеррористической операции и действия правового режима в зоне её проведения объявил Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Между тем Карагандинским областным оперативным штабом вводится умеренный «жёлтый» уровень на территории города Балхаша в связи с сохраняющейся террористической угрозой.
«Граждан просят с пониманием отнестись к введённым ограничительным мерам и неукоснительно соблюдать требования государственных и правоохранительных органов», - сообщили в К арагандинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.