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    В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности

    14 Января 2022, 13:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории 14 регионов Казахстана, в том числе в Карагандинской области, отменен критический «красный» уровень террористической опасности. Однако, в одном городе региона все еще сохранился данный уровень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об окончании проведения антитеррористической операции и действия правового режима в зоне её проведения объявил Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

    Между тем Карагандинским областным оперативным штабом вводится умеренный «жёлтый» уровень на территории города Балхаша в связи с сохраняющейся террористической угрозой.

    «Граждан просят с пониманием отнестись к введённым ограничительным мерам и неукоснительно соблюдать требования государственных и правоохранительных органов», - сообщили в К арагандинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность ЧП-2022
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