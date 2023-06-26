В какое время нужно совершать жертвоприношения на Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Время жертвоприношения на Курбан айт озвучил советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, мы искренне поздравляем всю страну с великим праздником мусульманской уммы – Курбан айтом. С благословенным праздником! Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в работе. Пусть Всевышний благословит всех нас!», - сказал Кенжетай Дуйсенбай.

Спикер отметил, завтра 27 июня - день Арафа, а 28 июня – первый день Курбан айт.

«Время жертвоприношения начинается после праздничной молитвы 28 июня и заканчивается до вечерней молитвы 30 июня. То есть, нельзя закалывать жертвенное животное вне указанного времени. Праздничная молитва начинается в 6:00 утра по городу Астана. О времени в других городах можно узнать на сайте Muftyat.kz», -пояснил Кенжетай Дуйсенбай.