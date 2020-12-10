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    В каких вузах реализуется программа постдокторантуры

    10 Декабря 2020, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о развитии постдокторантуры в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа постдокторантуры реализуется в 4-х вузах по приоритетным направлениям научных исследований (наноматериалы и нанотехнологии, искусственный интеллект, физика плазмы, астрофизика, криофизика, когнитивная нейронаука, дистанционное зондирование земли и другие)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

    Он назвал казахстанские университеты, где можно пройти посдокторантуру.

    «Программы постдокторантуры реализуются в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, Назарбаев Университете, Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева. В текущем году постдокторантура открылась в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова», - отметил вице-премьер.

    «В настоящее время министерством совместно с вузами и научно-исследовательскими институтами (НИИ) прорабатываются предложения по развитию программ, определению критериев их результативности, стимулированию и мотивации для поступающих в постдокторантуру», - заключил Е. Тугжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы МОН
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