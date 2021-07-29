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    В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали

    29 Июля 2021, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких видах спорта Казахстан еще может завоевать олимпийские медали. Свой прогноз на этот счет озвучил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы надеемся на наших борцов, на некоторых спортсменов в легкой атлетике, хорошая сборная у нас в новом виде спорта – каратэ, также есть наметки на то, что спортивное скалолазание может взять медаль», - сказал Серик Сапиев, отвечая на вопросы в ходе онлайн брифинга.

    Спикер добавил, что не исключены медали и в других видах спорта.

    Ранее Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде

    «Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - сказал Серик Сапиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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