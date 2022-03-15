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    В каких ведомствах РК больше всего неосвоенных бюджетных средств

    15 Марта 2022, 10:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%, республиканского – на 97,7%, местных бюджетов – на 96%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2 трлн 683 млрд тенге. Неисполнение составило 64 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено - 55 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Наиболее крупные суммы неосвоения, по словам министра, сложились в министерствах образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, финансов и сельского хозяйства.

    Основные причины неосвоения: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

    Расходы местных бюджетов составили 1 трлн 138 млрд тенге. Не исполнено - 47 млрд тенге.

    В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге.

    На 1 марта им выделено 310 млрд тенге. Из них освоено – 96,8%. Не исполнено – 10 млрд тенге, в том числе экономия – 4 млрд тенге, не освоено - 6 млрд тенге.

    Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Нур-Султан и Алматы, Туркестанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет Финансы
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