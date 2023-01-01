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    В каких турнирах сыграют казахстанские теннисисты на предстоящей неделе

    1 Января 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Федерации тенниса Казахстана сообщили о турнирах нового теннисного сезона на предстоящую неделю, в которых будут принимать участие казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Федерации, турнир WTA 500 состоится в Аделаиде (Австралия) со 2 по 8 января.

    Уже прошла жеребьевка турнира. В первом круге чемпионка «Уимблдона» из Казахстана Елена Рыбакина поборется с американкой Даниэль Коллинс.

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Анной Калинской начнет свой путь к титулу со второго круга.

    Также состоится турнир ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

    Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом круге встретятся с Альбано Оливетти (Франция)/Максом Кресси (США).

    Кроме того на предстоящей неделе состоится турнир Нонтабури Челленджер 75 (Таиланд).

    Бейбит Жукаев (308 АТР) на старте будет противостоять японцу Шо Шимабукоро (264 АТР).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Теннис
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