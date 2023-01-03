В каких странах введены коронавирусные ограничения для прибывающих из КНР

АММАН. КАЗИНФОРМ – На фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом в Китае после ослабления властями страны антиковидных ограничений, ряд государств ввели новые правила въезда для прибывающих из Поднебесной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AFP.

Приведем краткий обзор стран, которые ввели обязательные тесты на Covid-19 и другие правила для лиц, прибывающих из Китая:

Соединенные Штаты

С 5 января Соединенные Штаты будут требовать у всех въезжающих из КНР отрицательные тесты на Covid, проведенные в течение двух дней после отъезда, или документы, подтверждающие, что пассажиры вылечились от вируса в течение последних 90 дней.

По данным Центров по контролю за заболеваниями США, тесты включают «тест ПЦР или самотестирование на антиген, проводимый и контролируемый службой телемедицины или лицензированным поставщиком».

Эти правила распространяются также на тех, кто прибывает из Гонконга и Макао.

Европейский Союз

С 5 января все прибывающие во Францию ​​из Китая должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, сделанный менее чем за 48 часов до вылета.

Италия и Испания также ввели требования к тестированию на Covid.

Европейские страны собираются встретиться на этой неделе, чтобы обсудить совместный ответ на этот вопрос, а Швеция, начавшая председательство в Евросоюзе, заявила, что «ищет общую политику для всего ЕС, когда речь идет о введении возможных ограничений на въезд».

Австралия

Австралия также требует от прибывающих из Китая, включая Гонконг и Макао, предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 до прибытия, ссылаясь на «отсутствие исчерпывающей информации» из Пекина о вспышке коронавируса.

Канада

Канада просит путешественников, прибывающих из Китая, предъявить отрицательный тест на Covid, сделанный не более чем за два дня до их отъезда.

Соединенное Королевство

Согласно правилам, вступающим в силу 5 января, все путешественники, прибывающие в Великобританию из Китая, перед посадкой должны пройти отрицательный тест.

Правительство Великобритании также заявило, что проверит «выборку прибывающих» для отслеживания новых штаммов.

Израиль

Израиль требует проведения тестов на Covid для иностранцев, намеревающихся прибыть из Китая, при этом в аэропортах запущен скрининговый центр для тестирования прибывающих, которые хотят сдать провериться добровольно.

Япония

Япония была одной из первых среди стран, которые ввели новые правила для прибывающих из Китая, и требуя предъявления отрицательного теста на коронавирус.

Те, у кого обнаружен положительный результат теста, будут помещены в карантин на семь дней в специально отведенных учреждениях. Одновременно с этим Токио также планирует ограничить рейсы, прибывающие из материкового Китая.

Южная Корея

Южная Корея также предприняла шаги для проверки прибывающих из Китая, требуя от них предоставить отрицательный тест на Covid до и после прибытия. Между тем, прилетевшие из Гонконга и Макао освобождены от правил.

Индия

Индия также требует от путешественников из КНР и ряда других азиатских стран предоставить отрицательный тест на Covid, сделанный в течение 72 часов до въезда в страну.

Марокко

Североафриканская страна Марокко приняла одни из самых строгих мер, полностью запретив въезд всем путешественникам из Китая.

Запрет вступит в силу 3 января и продлится до дальнейшего уведомления, «во избежание новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий», заявили в МИД страны.

В декабре 2022 года в Казахстане зафиксирован рост заболеваемости в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова заявила, что штамм «Цербер» идентифицирован более чем в 65 странах мира и не отличается от предыдущих подвидов «Омикрона». С ее слов, заболевание часто протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

По данным на 3 января в Казахстане зарегистрировано 76 заболевших коронавирусом.

Фото: news.yahoo.com



