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    В каких странах проходят обучение казахстанские военнослужащие

    9 Июля 2021, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев рассказал об обучении за рубежом казахстанских военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, за годы независимости Министерство обороны наладило взаимодействие с ключевыми союзниками, странами-партнерами, различными международными и региональными структурами безопасности. На этой основе сегодня продолжается развитие военного сотрудничества, коалиционного военного строительства в сфере военного образования», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, на сегодняшний день подготовка военных кадров в зарубежных военных учебных заведениях осуществляется в соответствии с потребностью Вооруженных Сил РК.

    «Наши военнослужащие проходят обучение в ВУЗах России, Беларуси, Армении, Турции, США, Индии, Пакистана, Кореи, Китая, Великобритании, Италии, Франции и ФРГ», - заключил Т. Дандыбаев.

    Ранее, Т. Дандыбаев рассказал о мероприятиях, направленных на поддержание и развитие боевой подготовки армии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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