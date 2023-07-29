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    В каких странах можно подхватить лихорадку Денге

    29 Июля 2023, 03:02

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области рассказали, из каких стран можно «привезти» лихорадку Денге и дали рекомендации по профилактике заболевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на территории региона отсутствуют природные очаги заболевания, но лихорадку можно привезти из отпуска. Последние три завозных случая в области регистрировали в 2017-м году. Тогда Денге выявили у двух североказахстанцев, вернувшихся из Таиланда, и у одного – из Вьетнама.

    «Лихорадка Денге – это вирусная инфекция, передаваемая комарами, тяжелая гриппоподобная болезнь, которая поражает как детей грудного и раннего возраста, так и взрослых людей, но редко приводит к смерти. Заболевание чаще всего возникает в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), Австралии, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия). Из-за интенсивного развития туризма в указанных регионах случаи заболевания отмечаются и в других государствах, но они носят единичный характер», - сообщила ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом Нургул Молдагалиева.

    Санврач отметила, что период с момента заражения до появления признаков заболевания составляет 4-10 дней после укуса зараженного комара. Заподозрить лихорадку Денге можно, если по возвращению из указанных выше стран появляется высокая температура, сильная головная боль, за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь. В этом случае следует обратиться к врачу для исключения заболевания. Симптомы обычно длятся 2-7 дней после заражения.

    «Возбудитель устойчив к воздействию климатических факторов, но быстро погибает под воздействием УФ-излучения и при резком повышении температуры окружающей среды. С целью профилактики заболевания лихорадки Денге необходимо строго соблюдать меры борьбы с переносчиками болезни, которые включают индивидуальную защиту от укусов комаров, использование индивидуальных средств защиты», - добавила Н.Молдагалиева.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Общество Путешествия
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