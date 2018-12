В каких странах казахстанцы могут получить бесплатное образование в 2019

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Центр международных программ» предлагает варианты стран и вузов, в которых казахстанские студенты могут отучиться по программам - бакалавриат, магистратура и докторантура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Венгрия

Венгерское правительство предлагает гражданам Республики Казахстан возможность участвовать в стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» на 2019-2020 учебный год.

В рамках данной программы Венгерская сторона предоставляет гражданам Казахстана 250 грантов по следующим программам: по программе бакалавриат 110 мест (искусство, гуманитарные науки, сельское хозяйство, технические науки); по программе магистратура 90 мест (технические науки, сельское хозяйство, искусство); по программе бакалавриат+магистратура 30 мест со сроком обучения от 5 до 6 лет (общая медицина, фармацевтика, стоматология, архитектура, право, ветеринарная хирургия, инженерия в области агрокультуры, инженер в области архитектуры); по программе докторантура 20 мест (по всем направлениям).

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия для программ бакалавриат и магистратура - 130 евро, докторантура - 450-580 евро;

проживание в общежитии (или оплата арендуемого жилья в размере 130 евро в месяц);

медицинская страховка.





Норвегия

Бесплатные магистерские программы на английском языке также предлагает Norwegian School of Economics. Период подачи документов: до 15 февраля 2019 года.

Список программ магистратуры на английском языке

Business Analytics

Economics

Energy, Natural Resources and the Environment

Finance

International Business

Marketing and Brand Management

New Business Development

Strategy and Management

Информацию о списке необходимых документов, деталях специальности, списке проходимых дисциплин и количестве кредитов, дате приема заявок, а также контакты ответственных лиц университета для подробной информации вы можете найти по ссылке.

Германия

Кроме того, казахстанским студентам предоставляется возможность отучиться по программе «Viadrina Fast Track» Европейского Университета Виадрина (European University Viadrina Frankfurt (Oder). Программа предусматривает трехмесячные подготовительные курсы с июля по сентябрь 2019 года. Период подачи документов: до 13 января 2019 года.

После успешной сдачи экзаменов с октября 2019 года можно начать обучение также на бесплатной основе по одной из следующих бакалаврских программ в этом же вузе:

Культурология

Международная экономика предприятий

Экономика и право | Право и экономика

Основные требования:

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, полученный в родной стране в 2019 или 2018 году;

Знание немецкого языка минимум на уровне B2 (например, диплом DSD II или сертификат TestDaF);

На 01.10.2019 должно исполниться 17 лет;

Интерес к гуманитарным наукам или к экономике и математике.

Дополнительная информация о программе по ссылке.

Финляндия

Вузы Финляндии предлагают студентам из Казахстана отучиться по программе бакалавриата на английском языке. Есть возможность подать одну заявку на шесть учебных программ/шесть вузов. Заявки принимаются с 9 января по 23 января 2019 года.

Как подать на стипендию?

1. Необходимо зайти на сайт

2. Выбрать программу.

3. Нажать APPLY.

4. Зарегистрироваться через свой электронный адрес и получить ссылку на подачу документов.

5. Пройти по ссылке, отправленной на вашу почту.

6. Заполнить анкету APPLICATION FORM.

**В этой анкете будет раздел «TUITION FEES AND EXEMPTIONS», где Вы должны выбрать пункт «I DO NOT HAVE ANY OF THE ABOVE» и выйдет еще один раздел «APPLICATION FOR SCHOLARSHIP», где Вы должны выбрать «I WANT TO APPLY FOR A SCHOLARSHIP»

7. Загрузить все необходимые документы.

8. Завершить подачу и ждать результаты.

В текущем году АО «Центр международных программ» также заключил соглашение с университетом Тампере о предоставлении дополнительных 5 бюджетных мест для казахстанских студентов.

Норвегия

Вместе с тем, образовательные гранты предлагает норвежский университет Ostfold University.

Период подачи документов на бакалавриат: 1 января 2019 - 1 марта 2019.

Список программ бакалавра на английском языке

Bachelor in Acting

Bachelor in Scenography

Период подачи документов на магистратуру: 10 декабря 2018 - 1 февраля 2019.

Список программ магистратуры на английском языке