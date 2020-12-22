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    В каких странах казахстанские военнослужащие выполняют миротворческую миссию

    22 Декабря 2020, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертая рота из 120 казахстанских военнослужащих в рамках миротворческой деятельности находится в Ливане. Об этом сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2007 года различные миротворцы в основном качестве наблюдателей направлялись в различные миссии, начиная с Западной Сахары, Кот-д’Ивуаре, Ливане. Кроме этого специальный отряд выполнял задачу в Ираке. Сейчас четвертая рота находится в Ливане. Еще четверо военнослужащих находятся в Западной Сахаре. Кроме этого, мы сейчас ведем подготовку специализированных подразделений. Это те подразделения, которые ООН назвала как востребованные: инженерно-саперное подразделение, военная полиция, разведывательное подразделение и военно-медицинское подразделение», - сказал Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    По словам министра, на сегодня готовится полевой военно-медицинский госпиталь для отправки казахстанских военных в рамках миротворческой миссии.

    «Куда отправим именно, будет решать ООН. Скорее всего в африканскую страну. То есть это - приоритеты ООН», - уточнил глава Минобороны.

    «Во время происшествия в Бейруте по поручению Президента в течение двух суток смогли сформировать и отправить в Ливан отряд военных медиков - 32 человека, которые в течение двух недель оказывали помощь местному населению», - отметил Н. Ермекбаев.

    Напомним, в августе этого года в городе Бейруте (Ливан) произошел мощный взрыв в преддверии вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири. Число погибших в результате взрыва составило более 200 человек, более 100 человек числятся пропавшими без вести.



    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Армия
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