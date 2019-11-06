В каких странах ЕС наиболее часто происходят ограбления, убийства и угоны автомобилей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская статистическая служба «Евростат» провела исследование уровня некоторых видов преступлений в странах ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, больше всего грабят в Бельгии, машины угоняют чаще в Люксембурге, а Латвия стала лидером по умышленным убийствам.

Частота ограблений в Европейском союзе с 2011 по 2017 годы уменьшилась на 24% - с 522 тыс. до 396 тыс. Наибольшее количество грабежей на 100 тыс. жителей зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Великобритании (132) и Португалии (115).

Напротив, самые низкие уровни этого вида хищения чужого имущества были зарегистрированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (обе 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (обе по 9).

По данным статистической службы, полицейские в странах ЕС в 2015-2017 годах отмечали в среднем 698 тыс. угонов автомобилей ежегодно, что на 29% меньше по сравнению с 2008-2010 годами, когда в среднем угоняли 983 тыс. машин в год.

Автомобили чаще всего угоняют в Люксембурге, где на 100 тыс. жителей с заявлением в среднем обращались 328 человек, Греции (269), Италии (257), Швеции (256), Франции (247) и Чехии (238), а реже – в Словакии и Эстонии (оба по 31), Хорватии (20), Румынии (15) и Дании (4).

Что касается умышленных убийств, то в 2017 году на территории ЕС совершено около 5,2 тыс. таких преступлений. Эта цифра уменьшилась на 19% с 2008 года.

Среди стран ЕС наибольшее количество зарегистрированных умышленных убийств на 100 тыс. жителей зафиксировано в Латвии (5,6), Литве (4,0), Эстонии (2,2) и на Мальте (2,0), а наименьшее – в Люксембурге (0,3), Чехии, Италии и Австрии (все по 0,6).