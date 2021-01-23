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    В каких странах ЕАЭС работают самые молодые и возрастные министры

    23 Января 2021, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рейтинг министров стран ЕАЭС составил Ranking.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Компания Ranking.kz провела исследование, в рамках которого составила рейтинг министерств по возрасту министров.

    На начало текущего года средний возраст министров стран ЕАЭС составил 49,2 года. Самые молодые министры работают в Армении: средний возраст глав министерств в этой стране составил 45,3 лет. А самые возрастные министры — в России: здесь средний возраст составил 52,2 года. Казахстан, в свою очередь, оказался в середине рейтинга: средний возраст министров в РК — 48 лет.

    В целом среди стран Евразийского экономического союза самый возрастной министр работает в России — это министр иностранных дел Сергей Лавров. Его возраст составляет 70,8 года. Самый молодой министр работает в Армении — министр юстиции Рустам Бадасян, возраст которого составляет 30 лет.

    Напомним, министерства — это центральные исполнительные органы, руководящие соответствующей отраслью и сферой деятельности. Министры в Республике Казахстан назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом. Сегодня в Казахстане работает 18 министерств.

    Среди министров Казахстана самыми возрастными являются министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев (58 лет) и министр обороны Нурлан Ермекбаев (также 58 лет).

    Самые молодые руководители министерств — новый министр национальной экономики Асет Иргалиев (33 года), министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин (37 лет) и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов (38 лет).


    Автор:

    Серик Сабеков

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