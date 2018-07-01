В каких странах чаще всего учатся болашаковцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки РК рассказали, в каких странах чаще всего учатся обладатели международной стипендии «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время 48,5% стипендиатов проходят обучение в Великобритании и Ирландии, 36,2% - США и Канаде, 5,8% - странах континентальной Европы, 5% - Азии и Океании и 4,5% - Российской Федерации», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос МИА «Казинформ».

В министерстве напомнили, что стипендиаты «Болашак» выбирают вузы по списку зарубежных учебных заведений, рекомендованных к обучению приказом министра образования и науки. Список на 2018 год сформирован из ТОП-70 вузов по общим показателям, ТОП-20 мировых вузов по специальностям, согласно данным признанных международных рейтинговых агентств (Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities и QS World Universities Rankings), а также согласно национальным предметным рейтингам США, Великобритании, Германии и Франции.

По данным МОН, за 25 лет реализации международной стипендии «Болашак» присуждено 12 974 стипендии. В настоящее время обучаются 1 243 стипендиата, из них 13 человек - по программе бакалавриата, 1 053 - магистратуры, 122- докторантуры, 1 - аспирантуры, 54 человека проходят стажировку.

Кроме того, в текущем году для казахстанских граждан было привлечено порядка 20 тысяч грантов на обучение в высших учебных заведениях, таких стран, как Германия, Франция, Испания, Италия, Польша, Венгрия, Южная Корея, КНР, Чехия, Литва, Латвия, РФ и другие.