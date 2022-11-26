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    В каких специалистах нуждаются актюбинские предприниматели

    26 Ноября 2022, 02:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Наиболее востребованные специальности определены в ходе опроса актюбинских предпринимателей. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора региональной палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для определения потребности в кадрах в нашей области проводился опрос 1493 субъектов предпринимательства, где было предварительно выявлены наиболее востребованные профессии. Потребность в кадрах по годам составила: 2022 год – 2325 вакансий; 2023 год – 2024 вакансии; 2024 год – 2177 вакансий.

    Анализ потребности в кадрах показывает, что бизнес остро нуждается сейчас в трактористах, швеях, поварах, технологах, электромонтерах, агрономах, строителях, сантехниках, ветеринарных санитарах и других специалистах», - сказал Боранкулов.

    Потребность в кадрах по уровням образования в среднем составляет с высшим - 27%, средне-специальным - 56% и не требуется образования - в 17% вакансий.

    «Делая вывод, можно сказать о том, что экономика Казахстана в большей степени нуждается в квалифицированных рабочих — выпускниках колледжей, нежели в сотрудниках с высшим образованием. Информация в разрезе квалификаций и уровней образования направлена в акимат области для формирования объема государственного образовательного заказа», - добавил Д. Боранкулов.

    В Актюбинской области, по словам Боранкулова, дуальное обучение внедрено в 29 колледжах и 472 предприятиях. Ежегодно наблюдается рост участия предприятий и студентов в дорожной карте дуального обучения, что говорит о заинтересованности работодателей в реализации дуального обучения, в участии подготовки специалистов для себя, под свои конкретные требования.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Бизнес Актюбинская область Занятость
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