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    В каких совместных учениях примет участие казахстанская армия в этом году

    25 Апреля 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские военные в этом году примут участие в двух совместных военных учениях. Об этом сообщил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году на территории Беларуси запланированы учебно-тренировочные сборы. Именно эти учебно-тренировочные сборы прошли в прошлом году на территории Казахстана в рамках совместного плана действий ОДКБ. В этом году на сборы будут привлечены около 80 контингентов личного состава из наших Вооруженных сил. Кроме того, на территории соседней Кыргызской Республики к учебно-тренировочным сборам будут привлечены 130 человек личного состава, до 30 единиц военной техники», - сказал Даурен Абдуллин.

    Полковник также сообщил и об учениях, которые состоятся на территории Казахстана.

    «Остальные сборы пройдут в родном Казахстане, на наших тренировочных полигонах. Одним из крупнейших из них является комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс». Оно пройдет в сентябре этого года. В его рамках пройдут оперативно-тактические учебно-тренировочные сборы «Шығыс-2023», - добавил Даурен Абдуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Учения Армия
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