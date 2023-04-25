В каких совместных учениях примет участие казахстанская армия в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские военные в этом году примут участие в двух совместных военных учениях. Об этом сообщил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на территории Беларуси запланированы учебно-тренировочные сборы. Именно эти учебно-тренировочные сборы прошли в прошлом году на территории Казахстана в рамках совместного плана действий ОДКБ. В этом году на сборы будут привлечены около 80 контингентов личного состава из наших Вооруженных сил. Кроме того, на территории соседней Кыргызской Республики к учебно-тренировочным сборам будут привлечены 130 человек личного состава, до 30 единиц военной техники», - сказал Даурен Абдуллин.

Полковник также сообщил и об учениях, которые состоятся на территории Казахстана.

«Остальные сборы пройдут в родном Казахстане, на наших тренировочных полигонах. Одним из крупнейших из них является комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс». Оно пройдет в сентябре этого года. В его рамках пройдут оперативно-тактические учебно-тренировочные сборы «Шығыс-2023», - добавил Даурен Абдуллин.



