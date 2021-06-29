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    19:45, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    В каких случаях врачи выдают разрешение на последующую вакцинацию

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев рассказал, каким пациентам врачи выдают разрешение на отсрочку введения вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в первую очередь тем, у кого аллергия. Тем не менее, пациент должен состоять на диспансерном учете.

    «В каждой карточке здоровья есть столбец, в котором указывается, наблюдается ли аллергия и на какие лекарственные препараты или химические реагенты у пациента. Поэтому, здесь доказывать не нужно, так как все описано в истории болезни. А люди с тяжелыми формами аллергии, такими как отек Квинке, удушье и многие другие, конечно, особенно учитываются», - сказал он.

    Кроме того, Нариман Табынбаев отметил, что в пункте приема будет собран анамнез, если будет показано, что в истории болезни пациента наблюдаются реакции не только на какие-либо лекарственные аппараты, но и на красители или другие химические и органические вещества.

    «Конечно, им отсрочат вакцинацию и отправят домой по месту жительства для проведения исследований», - сказал спикер.

    Всего, по его словам, с 1 февраля по 27 июня текущего года в городе привито 428 532 человека.

    Напомним, с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. Эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Главный санитарный врач города заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы для mail.ru
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