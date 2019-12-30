В каких случаях водителей будут лишать прав пожизненно с 2020 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях водителей будут лишать прав пожизненно в Казахстане, разъяснил на брифинге в СЦК заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что подписанным Главой государства Законом РК по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления прав личности предусмотрена отдельная статья за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ст.345-1 УК) с лишением свободы от 7 до 10 лет.

«На сегодня действует одна норма - как для трезвого водителя, так и водителя, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Если действующее законодательство предусматривает лишение прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения до 2 лет и арест до 40 суток, то теперь будет лишение свободы до 1 года и лишение прав до 10 лет, это максимально. Когда имеется смерть человека в дорожно-транспортного происшествия, здесь от 7 до 10 лет (лишение свободы) и лишение прав пожизненно предусмотрено», - пояснил Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, было отмечено, что если гражданин был лишен прав и, будучи их лишенным, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, то здесь также предусмотрено лишение прав пожизненно. Кроме того, предусмотрено и усиление административных видов наказания. «Здесь при задержании в состоянии алкогольного опьянения (предусмотрено) до 30 суток ареста», - добавил Марат Ахметжанов.

Поправки в законодательство уже подписаны Главой государства и вступают в силу с 1 января 2020 года.