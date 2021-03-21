РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:52, 20 Март 2021 | GMT +6

    В каких случаях в Алматы могут ввести полный локдаун

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каких случаях в Алматы могут ввести полный локдаун, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы будем опираться на занятость коек, но как видите, у нас еще достаточно коечной мощности, и имеющиеся мощности на сегодня заняты менее, чем на 50%. У нас еще имеется достаточный резерв коек - около 4000, которые мы можем привлечь при необходимости. Наша задача, чтобы не было коллапса системы здравоохранения, чтобы мы могли оказывать медпомощь на всех уровнях. Если будет госпитализация более 500 пациентов в сутки, будет рассматриваться вопрос полного локдауна», - сообщил Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга в Алматы.

    Ранее главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин озвучил прогноз по заболеваемостью коронавирусом на конец марта. По его словам, эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

    Напомним, в Алматы вводятся ограничительные меры из-за ухудшения эпидситуации в городе. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 437 случаев КВИ, что является наивысшим показателем.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!