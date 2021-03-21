АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каких случаях в Алматы могут ввести полный локдаун, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем опираться на занятость коек, но как видите, у нас еще достаточно коечной мощности, и имеющиеся мощности на сегодня заняты менее, чем на 50%. У нас еще имеется достаточный резерв коек - около 4000, которые мы можем привлечь при необходимости. Наша задача, чтобы не было коллапса системы здравоохранения, чтобы мы могли оказывать медпомощь на всех уровнях. Если будет госпитализация более 500 пациентов в сутки, будет рассматриваться вопрос полного локдауна», - сообщил Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга в Алматы.

Ранее главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин озвучил прогноз по заболеваемостью коронавирусом на конец марта. По его словам, эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

Напомним, в Алматы вводятся ограничительные меры из-за ухудшения эпидситуации в городе. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 437 случаев КВИ, что является наивысшим показателем.