В каких случаях страховые компании компенсируют бизнесменам нанесенный мародерами ущерб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. Генерального прокурора РК Берик Асылов ответил на депутатский запрос касательно защиты бизнеса в спорах со страховыми компаниями (в случае необоснованного отказа в страховых выплатах), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Страхование имущественных интересов является добровольной формой страхования, осуществляемого в силу волеизъявления сторон. Условия страховых выплат и виды рисков, которые покрываются страховой защитой, а также максимальная сумма выплаты, регламентируются договором страхования. Наличие у предпринимателя такого соглашения обеспечивает защиту его имущества только от тех рисков, которые определены договором», - написал Берик Асылов в своем ответе .

В случае их наступления страховая организация обязана осуществить выплаты в пределах страховых сумм, установленных в договоре страхования.

Вместе с тем страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил (помимо прочего) вследствие народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок (ст.839 Гражданского кодекса).

«Страховщик обязан осуществить выплату при наступлении вышеуказанных рисков, только если договор страхования предусматривает их покрытие. Для недопущения необоснованных отказов в страховых выплатах Агентство ориентировало (письмом) страховые организации максимально учитывать интересы своих клиентов при принятии решения о страховой выплате, не допуская использования формальных оснований для отказов в выплате. В тех случаях, когда по условиям договора страхования массовые беспорядки либо чрезвычайное положение не являются страховым случаем, убытки возмещаются согласно вышеуказанным Правилам», - объяснил и.о. генпрокурора.

По его словам, действующие механизмы возмещения ущерба позволяют субъектам малого и среднего бизнеса компенсировать понесенные убытки.

«В случае нарушения установленного порядка получения страховых выплат (в том числе по фактам неправомерных отказов в их получении) для защиты своих прав граждане и субъекты предпринимательства вправе самостоятельно обратиться в Агентство (уполномоченный орган по осуществлению государственного контроля и надзора за страховыми организациями) либо в суд. При этом отмечаем, что страховые споры в суде относятся к частно-правовым и не подпадают под категорию дел, по которым участие прокурора является обязательным. По таким делам прокуроры вправе вступить в процесс только в случае, когда необходимость участия прокурора признана судом», - заключил Б. Асылов.