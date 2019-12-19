В каких случаях скотокрадство будет переходить в разряд тяжких преступлений в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях скотокрадство будет переходить в разряд тяжких преступлений, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нововведения предусмотрены в новом законодательстве.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов отметил, что поправки в законодательство предусматривают ужесточения наказания за такой вид преступления как скотокрадство.

«Вы знаете, что 42% нашего населения проживает в сельской местности и основным источником доходов у многих является скот. Поэтому на сегодня, если есть квалифицирующие виды скотокрадства с проникновением в помещение, на ферму, на базу, если крупный ущерб нанесен или преступление совершено в группе лиц, то оно будет переходить в разряд тяжких», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам.

Он пояснил, что это не позволит прекращать уголовные дела в связи с примирением сторон.

«На сегодня у нас институт примирения существует, когда заглаживается причиненный вред то есть вместо украденного скота предоставляется другой скот и после этого уголовное преследование в отношении этих лиц прекращается. Это не дает полностью рассмотреть этот вид преступления, выявить способы и методы совершения хищения чужого скота. К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что этот вид уголовного правонарушения потихонечку превращается в уголовный промысел, потому что - один ворует, второй реализует, здесь также необходима транспортировка скота, выдаются подложные фиктивные документа на этот скот. Это способствует коррупционным правонарушениям, потому что кто-то их «крышует», скрывает факты. Поэтому сегодня усиливается ответственность за этот вид уголовного правонарушения», - подчеркнул Марат Ахметжанов.