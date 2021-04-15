В каких случаях не удерживается ИПН с пенсионных изъятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК ответили на вопросы по удержанию индивидуального подоходного налога при использовании части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения. А также на вопрос, облагается ли налогом инвестиционный доход и кто должен платить налог при переуступке части пенсионных накоплений другому физическому лицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГД Минфина РК.

Облагаются ли налогом инвестиционный доход?

Действительно, пенсионные выплаты формируются за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и инвестиционного дохода.

Необходимо учесть, что при определении дохода, облагаемого индивидуальным подоходным налогом (ИПН), из дохода физического лица вычитаются обязательные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы. Это означает, что такие взносы не облагаются ИПН при перечислении их в ЕНПФ.

В свою очередь, инвестиционные доходы подлежат обложению ИПН у источника выплаты как другие доходы, выплачиваемые налоговым агентом. В данном случае налоговым агентом выступает ЕНПФ (подпункт 17) статьи 321, пункт 5 статьи 353 Налогового кодекса в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении).

Соответственно, при выплате пенсионных накоплений в виде пенсии, а также в виде единовременной пенсионной выплаты с таких доходов удерживается ИПН у источника выплаты Единым накопительным пенсионным фондом.

Облагаются ли налогом пенсионныя изъятия при переуступке?

В налоговом законодательстве (Налоговый кодекс и статья 33 Закона о введении Налогового кодекса) предусмотрены положения относительно исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с единовременной пенсионной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении (статьи 353-1 и 351-1, соответственно). При этом предусмотрены случаи, когда ИПН удерживается единовременно.

В то же время подлежат исключению из налогооблагаемого дохода (то есть не облагается ИПН) имущество, включая работы и услуги, полученное физическим лицом на безвозмездной основе от другого физического лица, в том числе в виде дарения и наследования.

Данная норма не распространяется на унаследованные пенсионные накопления, которые выплачиваются единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами (подпункт 33) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса).

Соответственно, уступленные посредством дарения единовременные пенсионные накопления исключаются из налогооблагаемого дохода физического лица, принявшего такой дар. То есть у одаряемого физического лица ИПН не удерживается.

Это означает, что ИПН уплачивается только лицом, подарившим такую выплату.

Ранее в КГД сообщали, что удержание суммы ИПН производится АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) на основании заявления об удержании ИПН одним из двух способов по выбору физического лица:

1) единовременно - при переводе ЕНПФ уполномоченному оператору;

2) ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику (со следующего месяца, в котором начато перечисление пенсии).