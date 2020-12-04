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    В каких случаях не допускается использование государственного флага – министр

    4 Декабря 2020, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях не допускается использование государственного флага, сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно учесть, что Государственный флаг Республики Казахстан, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование Государственного флага физическими и юридическими лицам с нарушением требований национального стандарта. В свою очередь, несоответствиями национальному стандарту являются: нарушение формы, размеров и технических требований, установленных к Государственному флагу Республики Казахстан. В случае несоответствия Государственного флага национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан», – сказала А.Раимкулова.

    Министр отметила, что согласно Кодексу об административных правонарушениях полагается административный штраф за незаконное изготовление Государственного флага, несоответствующего требованиям национальных стандартов.

    А.Раимкулова подчеркнула, что государственный флаг не может использоваться физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.

    Как сообщила министр, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № 801 внесены изменения в Правила использования, установления, размещения государственного флага, государственного герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного гимна Республики Казахстан. В результате внесенных изменений законодательно расширена сфера использования государственного флага для граждан Республики Казахстан. В частности, теперь Государственный флаг Республики Казахстан может использоваться, устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами в зданиях, жилых и нежилых помещениях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Минкультуры Патриотизм
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