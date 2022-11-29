В каких случаях можно получить отсрочку от армии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается осенний призыв на срочную воинскую службу. Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования пополнят около 18 тысяч молодых людей из всех регионов страны. Однако, как ранее сообщал портал Ranking.kz только15,8% призванных зачислили в армию за четыре года. В Министерстве обороны ответили на запрос редакции МИА «Казинформ» о том, в каких случаях можно получить отсрочку от армии. В оборонном ведомстве также составили портрет призывника, уклоняющегося от армии.

«В соответствии с Указом Президента РК «Об очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу» в 2022 году в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования запланировано призвать более 35 тысяч человек. Из них весной призвано около 17 тысяч человек, а осенью запланировано призвать более 18 000 человек», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ведомстве отметили, что согласно действующему законодательству Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования комплектуются в необходимом количестве. Тенденции уменьшения количества призывников не наблюдается. Так, с 2017 года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано более 165 тысяч человек.

В Министерстве обороны составили портрет призывника, уклоняющегося от армии.

«Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Соответственно, молодые люди, которые уклоняются от срочной воинской службы, входят в этот возрастной диапазон. Гражданин, в возрасте от 18 до 27 лет, который, не имея права на отсрочку или освобождение от призыва, без уважительной причины не является на призывной пункт по вызову должностного лица местного органа военного управления по месту жительства, для прохождения районной (городской, города областного значения) призывной комиссии», - пояснили в ведомстве.

На сегодня основной формой уклонения молодых ребят является внутренняя и внешняя миграция.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» отсрочка от призыва на воинскую службу по состоянию здоровья решением призывной комиссии дается на срок до одного года. Основными группами заболеваний, которые являются причиной негодности к воинской службе и временной негодности к воинской службе призывников, являются заболевания внутренних органов, хирургические заболевания, заболевания органов зрения», - отметили в оборонном ведомстве.

Также согласно статье 36 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» от призыва на воинскую службу в мирное время освобождаются граждане:

- признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья;

- не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу по достижении 27 лет;

- у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или ему установлена инвалидность первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

- прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

- проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;

- имеющие ученую степень;

- священнослужители зарегистрированных религиозных объединений.

Однако граждане, освобожденные от призыва на воинскую службу, могут быть призваны на воинскую службу по их желанию при предоставлении соответствующих нотариально засвидетельствованных документов от заинтересованных лиц и заявления, кроме граждан, признанных не годными к воинской службе по состоянию здоровья. Призыву на воинскую службу в мирное время не подлежат граждане, имеющие судимость.

В Минобороны напомнили, что на сегодняшний день предоставление отсрочек и освобождения от призыва местными исполнительными органами осуществляется в формате государственных услуг, через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz.

При этом, в ведомстве отметили, что некорректно утверждать, что призывники отдельных регионов чаще получают отсрочку, или тот или иной регион лидирует по получению отсрочки, так как количество призываемых призывников распределяется между регионами пропорционально их призывному ресурсу.

«Кроме того, в настоящее время реализованы интеграции в режиме «запрос-ответ» с информационными системами государственных органов по получению необходимых сведениий, также с ними ведется работа по переводу интеграции с режима «запрос-ответ» на режим актуализации», - добавили в ведомстве.

Осенний призыв продолжится до 31 декабря этого года.



