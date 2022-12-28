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    В каких случаях могут ввести ограничительные меры из-за коронавируса

    28 Декабря 2022, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова ответила, в каких случаях могут ввести ограничительные в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес министерства много поступает вопросов о действующих и планируемых ограничительных мерах, поэтому хочу проинформировать о действующих ограничениях. Согласно действующим ограничительным мерам по коронавирусной инфекции, при регистрации показателя R выше единицы рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения», - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

    Главный санврач напомнила, что на сегодня все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

    «При переходе региона в «желтую» зону будут приниматься меры, направленные на разобщение коллективов, это перевод близких контактных лиц, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации на дистанционную форму работы, исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования», - сообщила она.

    Как пояснили в Минздраве, при переходе региона в «красную» зону в зависимости от распространения инфекции и числа госпитализированных будут приниматься ограничительные меры, такие как перевод в онлайн-формат совещаний, обязательное использование масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта, введение ограничений на посещение закрытых учреждений, обязательное использование приложения Ashyq на объектах, перевод 30% сотрудников на дистанционную форму работы, ограничение заполняемости объектов не более 50% при проведении мероприятий.

    «Сегодня все регионы находятся в «зеленой» зоне. Но при этом в 13 регионах показатель R больше единицы, поэтому в этих регионах мы рекомендуем носить маски», - добавила Айжан Есмагабетова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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