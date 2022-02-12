В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав готовит изменения в порядок оказания медицинской помощи на амбулаторном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ведомстве разработали проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях».
Приказом предусматривается оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики.
Попасть к узким специалистам без направления терапевта можно будет в определенных случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
- по профилю заболевания динамического наблюдения;
- в молодежные центры здоровья;
- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.
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