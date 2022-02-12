В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав готовит изменения в порядок оказания медицинской помощи на амбулаторном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве разработали проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях».

Приказом предусматривается оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики.

Попасть к узким специалистам без направления терапевта можно будет в определенных случаях:

- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

- по профилю заболевания динамического наблюдения;

- в молодежные центры здоровья;

- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.