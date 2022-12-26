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    В каких случаях казахстанцы смогут обратиться в Конституционный суд

    26 Декабря 2022, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Порядок обращения граждан в Конституционный суд, который начнет действовать в Казахстане со следующего года, пояснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В каких случаях граждане вправе обращаться? Во-первых, должно быть соблюдено условие, чтобы было соответствующее обжалование в НПА, в судебные органы, лица дошли до соответствующей апелляционной инстанции и имеется судебное решение. Имеется также оговорка о том, что если уже есть по данным вопросам нормативное постановление Верховного суда и предполагается, что суд не будет принимать иных решений, то граждане вправе в Конституционный суд напрямую подавать (обращения) без соответствующего обращения в Конституционный совет», - сказала Алма Муканова, отвечая на вопросы журналистов.

    Вице-министр добавила, что с 1 января следующего года в Казахстане начнет действовать Конституционный суд.

    5 ноября принят отдельный Конституционный закон о Конституционном суде, согласно которому в конституционном производстве адвокаты и юридические консультанты могут выступать в качестве представителей при рассмотрении обращений граждан.

    Также Конституционным законом заложены предпосылки для распространения института гарантированной государством юридической помощи по оплате труда адвоката или юридического консультанта также на конституционное производство.

    «Теперь в реализацию положений Конституционного закона Министерством юстиции ведутся работы по выработке соответствующих механизмов получения такой помощи. Учитывая новизну института прямого обращения граждан в орган конституционного контроля, и в целом, новизну самого Конституционного суда, необходимо провести детальный анализ и финансовые расчеты. По итогам проведенной работы будут приняты соответствующие меры по внесению дополнений в Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», - пояснила Алма Муканова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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