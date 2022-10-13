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    В каких случаях кандидатам в Президенты РК возвращается избирательный взнос

    13 Октября 2022, 19:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии сообщили, в каких случаях кандидатам в Президенты РК возвращается избирательный взнос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно нормам закона, Конституционного закона «О выборах» указаны конкретные случаи, то есть в каком случае возвращается избирательный взнос. Во-первых, если кандидат победил, во-вторых, если кандидат набрал не менее 5 % от числа проголосовавших, в-третьих, в случае смерти кандидата, как показано в норме закона. Во всех остальных случаях избирательный взнос обращается в пользу государства в республиканский бюджет», - пояснила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина.

    Размер избирательного взноса на сегодня составляет 3 миллиона тенге – это 50 минимальных заработных плат.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Конституция Бюджет ЦИК Президентские выборы - 2022
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