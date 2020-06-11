В каких случаях хотят разрешить вывоз органов умерших граждан за рубеж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внедрят правовое регулирование вопросов цифрового здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопустимости проявлений бюрократизма и волокиты, а также информационного обеспечения медуслуг, проектом Кодекса предусматривается правовое регулирование вопросов цифрового здравоохранения. На сегодня в информационных системах имеется чёткое разграничение прав пользователей. Данные нормы облегчат работу медицинским работникам», - сказал Елжан Биртанов.

Вместе с тем было отмечено, что проектом Кодекса и другими законами конкретно предусмотрена персональная ответственность медицинских работников и других лиц за законность, качество, достоверность и конфиденциальность вносимых медицинских данных.

«В ходе обсуждения проекта Кодекса в рамках работы Мажилиса Парламента с учетом мнения общественности были доработаны чувствительные нормы и по ним найден консенсус. Согласно проекту Кодекса, вывоз изъятых у умерших граждан РК органов и тканей за рубеж, будет осуществляться исключительно при необходимости оказания медицинской помощи гражданину РК», - пояснил Елжан Биртанов.

Норма касательно презумпции согласия на изъятие органов у умершего человека после его смерти является действующей с 2009 года в РК.

Регистрация согласия или отзыва согласия на пожертвование является госуслугой, оказываемой медорганизациями (ПМСП).

По словам главы Минздрава, в проекте Кодекса предусмотрено, что в случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право заявить о несогласии (согласии) на изъятие его органов имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких родственников.



