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    В каких случаях адвокату запрещается оказывать юридическую помощь

    26 Декабря 2022, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня по всей республике комплексная социальная юридическая помощь оказана более чем двум тысячам казахстанцев. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распределение дел по назначению осуществляется коллегией и регистрируется в журнале учета. Адвокату запрещается самостоятельно вступать в дело, за исключением случаев, когда имеется персональный договор об оказании юридической помощи. Лица, нуждающиеся в гарантированной государством юридической помощи, вправе получить ее на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения», - сказала Алма Муканова.

    Вице-министр пояснила, что адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 33 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», и в случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, приговора обязан обжаловать его в установленном порядке.

    По данным ведомства, адвокату запрещается оказывать юридическую помощь при наличии конфликта интересов; при наличии предусмотренных процессуальным законодательством обстоятельств, исключающих участие адвоката в деле.

    В этих случаях адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи.

    Адвокат не вправе требовать оплаты от лица за оказанную гарантированную государством юридическую помощь.

    «Государственная политика в сфере оказания юридической помощи устанавливает приоритет совершенствования системы предоставления такой помощи, прежде всего, в отношении лиц с низким уровнем доходов. С учетом зарубежной практики в целях полного охвата социально уязвимых слоев населения квалифицированной юридической помощью предусмотрено оказание адвокатами и юридическими консультантами pro bono (комплексной социальной юридической помощи), которая отлична от гарантированной государством юридической помощи», - добавила Алма Муканова.

    Такая помощь, по ее словам, оказывается адвокатами и юридическими консультантами на безвозмездной и добровольной основе с полным сопровождением клиента с момента его обращения за юридической помощью до разрешения правовой ситуации.

    «Так, внедрение системы комплексной социальной юридической помощи показывает свою востребованность во всех регионах Казахстана и вызывает интерес среди граждан. На сегодня по всей республике такая помощь оказана более чем двум тысячам граждан», - резюмировала Алма Муканова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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