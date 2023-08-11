В каких сферах в Центральной Азии намерено реализовать проекты ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи назвал сферы, в которых намерено реализовать проекты ОБСЕ в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, одной из приоритетных тем во время переговоров с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу стало изменение климата.

«ОБСЕ предлагает ряд проектов в Центральной Азии. Хотел бы подчеркнуть сотрудничество в энергетическом секторе, разработке полезных ископаемых, управлении водными ресурсами. Региональное сотрудничество во всех этих темах является очень важным в решении всех этих вызовов, региональные офисы ОБСЕ играют важную роль в поддержке данных тем. Я недавно назначил спецпредставителя по изменению климата и в первый раз в истории ОБСЕ будет предоставлена политическая поддержка всем действиям ОБСЕ в рамках решения проблем изменения климата. Хотел бы подчеркнуть, что это показывает приверженность вашего региона и нашей организации решению общих вызовов», - сказал Буяр Османи по итогам встречи со своим казахстанским коллегой.

Спикер добавил, что впервые в истории ОБСЕ будет предоставлена политическая поддержка всем действиям ОБСЕ в рамках решения изменении климата.

Буяр Османи также назвал вызовы, стоящие на сегодня перед Казахстаном.

«Центральная Азия и Казахстан столкнулись с большими вызовами в сфере безопасности. Ситуация в Афганистане все еще оказывает влияние на весь регион Центральной Азии», - заявил Буяр Османи.

Вместе с тем глава ОБСЕ высоко оценил повестку реформ Казахстана за последние несколько лет.