В каких сферах чаще нарушаются права потребителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили о том, в каких сферах чаще нарушаются права потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенный Комитетом по защите прав потребителей Министерства анализ показал, что чаще всего права потребителей нарушаются в сферах розничной торговли, бытовых услуг, электронной торговли. По жалобам и заявлениям возвращено потребителям 441,5 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 182,4%», - сообщили в Минторговли на запрос МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в стране внедряется институт Омбудсмена по защите прав потребителей. В ведомстве пояснили, что включение института Омбудсмена в общественно-политическую систему ряда стран объясняется прежде всего активизацией общественных институтов в сфере деятельности государства и общества, об этом свидетельствует опыт зарубежных стран, где защита прав граждан стоит в первой очереди.

«Включение института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей в проект Закона «О защите прав потребителей» также должно в огромной степени способствовать снижению социальных рисков», - добавили в ведомстве.



