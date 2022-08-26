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    В каких сферах чаще нарушаются права потребителей в Казахстане

    26 Августа 2022 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили о том, в каких сферах чаще нарушаются права потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведенный Комитетом по защите прав потребителей Министерства анализ показал, что чаще всего права потребителей нарушаются в сферах розничной торговли, бытовых услуг, электронной торговли. По жалобам и заявлениям возвращено потребителям 441,5 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 182,4%», - сообщили в Минторговли на запрос МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в стране внедряется институт Омбудсмена по защите прав потребителей. В ведомстве пояснили, что включение института Омбудсмена в общественно-политическую систему ряда стран объясняется прежде всего активизацией общественных институтов в сфере деятельности государства и общества, об этом свидетельствует опыт зарубежных стран, где защита прав граждан стоит в первой очереди.

    «Включение института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей в проект Закона «О защите прав потребителей» также должно в огромной степени способствовать снижению социальных рисков», - добавили в ведомстве.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Общество
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