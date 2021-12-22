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    В каких российских учебных заведениях обучаются казахстанские военнослужащие

    22 Декабря 2021, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Дарын Туяков рассказал об учебных заведениях России, в которых обучаются казахстанские военнослужащие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Военнослужащие Казахстана обучаются в более чем 20 вузах Российской Федерации. Среди них Академия Генерального штаба, Военная космическая академия, а также Военно-артиллерийская академия имени Михайлова и ряд других учебных заведений. Однако в вузах Казахстана российские военнослужащие не обучаются, но такая возможность предусмотрена», - подчеркнул Дарын Туяков на пленарном заседании Мажилиса, отвечая на вопросы депутатов.

    Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

    Нормы Договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

    Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Вузы Мажилис Армия Россия Сотрудничество Минобороны РК
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