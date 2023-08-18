В каких регионах РК может вырасти стоимость автостраховки в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тарифы на обязательное автострахование как социально значимый класс установлены на законодательном уровне и не регулируются страховыми компаниями самостоятельно. Убыточность автострахования неоднородна по стране и отличается от региона к региону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование СК «Евразия».

По итогам 2022 года наибольшую убыточность по обязательному автострахованию показала Астана, где соотношение выплат к премиям составило 87,6%. В тройку лидеров по убыточности вошли области Жетысу – 78,3% и Улытау – 73,9%. Карагандинская область также в числе антилидеров – 73,2%. Отметку в 50% убыточности преодолели Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Кызылординская области.

Учитывая предварительные показатели первого полугодия, показатели убыточности автострахования по итогам 2023 года вырастут еще больше во всех регионах Казахстана.

«В настоящее время во всех регионах Казахстана действуют поправочные коэффициенты, которые влияют на стоимость страхового полиса. Так, в Алматы средняя стоимость обязательной автостраховки составляет 20 тысяч тенге, а в Туркестанской области – 6 тысяч тенге. Средняя стоимость полиса по Казахстану сложилась на уровне 13 тысяч тенге», - приводит данные СК «Евразия».

С 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для устранения дисбалансов на рынке обязательного автострахования начнет ежегодно регулировать региональные коэффициенты на основе актуальной статистики убыточности.

Определенно, поправочный коэффициент, а вмести с ним и стоимость обязательной автостраховки вырастут в наиболее убыточных городах и областях. При этом будут защищаться и интересы автолюбителей, потому что в наименее убыточных регионах – Западно-Казахстанской (20,3%), Северо-Казахстанской (31,6%) и Атырауской областях (33,5%) – стоимость автостраховки вероятно снизится.

Кроме того, с начала года отмечается значительное повышение спроса на добровольное автострахование КАСКО, которое по сбору премий практически сравнялось с обязательным: 53 млрд тенге и 58 млрд тенге соответственно. Наблюдается трансформация рынка автострахования и постепенный переход клиентов к добровольному страхованию.