В каких регионах предприниматели чаще всего нарушают карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана за несоблюдение режима карантина приостановлена деятельность более 80 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Среди основных нарушений режима ограничений: функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

С 1 января по 5 июня текущего года мониторинговые группы провели 97 885 рейдов, которыми были охвачены 603 352 объекта.

По итогам проверок было выявлено 16 493 объекта-нарушителей (2,7%). Самыми частыми нарушителями стали предприниматели Восточно-Казахстанской (4052), Туркестанской (2600), Алматинской (1023) областей, городов Алматы (2264), г. Шымкент (1743).

В ходе работы проведено 2 915 внеплановых проверок, выдано 2688 предписаний, в суд передано 304 материала, приостановлена деятельность 81 объекта.

За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 6,9 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,3 млрд тенге.