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    В каких  регионах появится больше всего комфортных школ

    10 Февраля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В каких регионах появится больше всего комфортных школ и кто будет отвечать за качество строительства? Об этом рассказал председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопрос журналистов, председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов отметил, при строительстве школ будут применяться отечественные строительные материалы. Также закреплена ответственность исполнителя закупать мебель у отечественного товаропроизводителя.

    «В договарах пропишем 15% штрафа генподрядчику, если он не применял местные строительные материалы. Мы будем отвечать за качество школ», - прокомментировал Маулен Айманбетов.

    То есть, предусмотрено 15% штрафа за использование зарубежного технологического оборудования, в том числе школьной мебели.

    По его словам, вне зависимости от того, где построят «комфортные школы», в городе, мегаполисе, в селе – оснащение везде будет одинаковое.

    Больше всего школ появятся в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях, в городах Шымкент, Астана и Алматы. Остальные школы будут равномерно распределены по всему Казахстану, включая малые города.

    Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Комфортная школа» выделят 2,6 трлн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Строительство Регионы
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