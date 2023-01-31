В каких регионах наиболее активно решаются вопросы после встречи акимов с населением сообщили в МНЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогу 2022 года акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, на которых было поднято 63 тысяч вопросов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам второго полугодия 2022 года было проведено порядка 19,8 тысячи встреч. Населением было поднято более 33,4 тысячи предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и другим», - сказал Алибек Куантыров.

Отмечено, что по итогам встреч местными исполнительными органами решено 33,1 тысячи вопросов.

Потребность с местного бюджета для решения вопросов, поднятых населением, составляет 485 млрд тенге, из них выделено из местного бюджета 253,8 млрд тенге или 52,3 % от потребности.

«На основании предложений местных исполнительных органов сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный перечень состоит из 62 вопросов. Большая часть вопросов связана с необходимостью выделения средств из республиканского бюджета», - добавил Алибек Куантыров.

Министр отметил, что детальный анализ данного перечня показал, что:

- по 10 вопросам у регионов отсутствует необходимая документация;

- по пяти вопросам в республиканском бюджете уже предусмотрено 20,2 млрд тенге;

- по 13 вопросам – возможность выделения средств в сумме 61,2 млрд тенге будет рассмотрена при уточнении республиканского бюджета на 2023 год;

- 14 вопросов находятся на исполнении госорганов;

- 18 вопросов – не поддержаны госорганами в связи с компетенцией местного исполнительного органа по решению данных вопросов;

- два вопроса уже исполнены госорганами.

С учетом вышеуказанного анализа, центральными государственными органами отобраны шесть вопросов, требующих решения на уровне центральных госорганов.

Вместе с тем, по итогам первого полугодия 2022 года, 14 вопросов требовали решения на центральном уровне, из которых пять вопросов были исполнены, шесть вопросов не поддержаны госорганами в ходе обсуждений и три вопроса, имеющих долгосрочный характер решения находятся на исполнении.

«В целом по итогу 2022 года акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, 63 тысячи вопросов поднято населением, 47,6 тысячи были решены, что составляет 75,5 %», - сообщил Алибек Куантыров.

По данным ведомства, самыми эффективными регионами в этом плане являются:

- Актюбинская область – 94,7 % вопросов решены;

- Костанайская область – 93 % вопросов решены;

- город Алматы – 92,8 % вопросов решены.

Самые низкие показатели:

- Алматинская область – 28,5 % вопросов решены;

- Западно-Казахстанская область – 50,5 % вопросов решены;

- Атырауская область – 54,5 % вопросов решены;

«В целом, новый формат коммуникации акимов положительно воспринят гражданами и имеет высокую актуальность для реагирования на запросы населения. Необходимо отметить увеличение количества и эффективности встреч акимов с населением. Так, количество встреч во втором полугодии увеличилось по сравнению с первым в 2,3 раза. Также улучшилась организация проведения встреч, акиматами заблаговременно проводятся информирование о проведении предстоящих встреч, также при мониторинге средств массовой информации и социальных сетей существенных нарушений при организации встреч обнаружено не было», - резюмировал Алибек Куантыров.



