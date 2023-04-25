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    В каких регионах Казахстана выросли цены на продукты

    25 Апреля 2023, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов в очередной раз отметил важность стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, от каждого ответственного руководителя государственного органа требуется в текущем году высокая эффективность и полная отдача в качественном исполнении мероприятий комплексного плана.

    «Вместе с тем, показатели продовольственной инфляции демонстрируют, что ряд акиматов данную работу ведет неэффективно. За прошедшую неделю наблюдается рост цен на социально значимые товары на 0,1%, из них по Актобе, Усть-Каменогорску, Семею, Кызылорде – порядка 0,2%», - сказал глава Кабмина во время заседания.

    В этой связи Алихан Смаилов поручил акиматам регионов усилить мониторинг цен на социально значимые продукты, принять упреждающие меры по недопущению превышения 15% торговых надбавок.

    «Мы должны увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке, обеспечить развитие механизмов по хранению и транспортировке товаров. Население должно почувствовать и увидеть реальную отдачу от принимаемых мер», - добавил Премьер-Министр.

    Автор:

    Анеля Касымова

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